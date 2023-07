Stiri pe aceeasi tema

- Hannelore de la Insula Iubirii sezonul 4 a avut parte de o transformare spectaculoasa, iar cele mai recente imagini publicate in mediul online confirma acest lucru. Cum arata in prezent fosta concurenta și cine este barbatul care i-a furat inima. Hanne este activa in mediul online, iar de curand și-a…

- Ștefania Costache, cunoscuta și ca Lorelai, a spus adevarul despre situația sa amoroasa și a surprins atunci cand a dezvaluit ca inca mai locuiește cu fostul iubit. Cum se ințeleg cei doi.

- Raluca Pastrami și-a refacut viața alaturi de soțul ei, Ibrahim, barbatul pe care l-a facut tata pentru prima oara. Iata cat de mult a crescut fiica lor, Maryam, care acum are aproape un an!

- Cristina Nimereala și Sebastian Dascalu și-au testat relația in emisiunea Insula Iubirii, insa au plecat acasa separat. La un an de la separare, aceasta se pare ca are un nou iubit. Fosta partenera a lui Sebastian Dascalu s-a afișat in ipostaze tandre alaturi de un alt barbat.

- O fosta concurenta de la Insula Iubirii a trecut prin momente de panica in urma cu o zi, pe strazile Capitalei. Tanara se afla la volanul mașinii sale, intr-o zi ploioasa și se indrepta spre casa, insa a fost la un pas de tragedie. Aceasta a fost izbita de o alta mașina in timp ce se afla intr-o interesecție.

- Alexa Valianatos, fosta concurenta din sezonul 4 Chefi la cuțite, a revenit in fața juraților dupa mai bine de cinci ani. In tot acest timp, aceasta a trecut printr-o transformare totala. Care e povestea ei de de viața și cum au reacționat jurații cand au vazut-o.

- Bogdan Ionescu, fosta ispita a show-ului matrimonial „Insula Iubirii”, se casatorește pentru a doua oara. Fostul soț al lui Hannelore, cea alaturi de care a participat la emisiunea de la Antena 1 și care in cele din urma l-a tradat cu ispita Andi, și-a gasit, in sfarșit, liniștea. Și nu oricum. Acesta…