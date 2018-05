Stiri pe aceeasi tema

- Hanibal Dumitrașcu a murit, duminica, la Spitalul Universitar din Capitala, la varsta de 54 de ani. Cunoscutul psiholog era in stare grava, fiind ținut in viața doar de aparate (VEZI AICI TOATE DETALIILE). Conform declarației de avere completata in urma cu patru ani, Hanibal Dumitrașcu deține doua apartamente,…

- Un cetatean indian, student la Universitatea Spiru Haret din Capitala a murit dupa ce a sarit de la etajul 4 al unui bloc din Bucuresti pentru a scapa de doi barbati care l-au deposedat de bani și carduri

- Celebrul comentator sportiv Cristian Țopescu, care s-a stins din viața marți dupa amiaza, dupa ce in urma cu o saptamana de zile a ajuns de urgența la spital, avea o avere impresionanta.

- Cristian Țopescu a murit marți, la vârsta de 81 de ani. Acesta a lasat în urma o cariera impresionanta în radio și tv, dar și o familie suferinda, o soție care i-a fost alaturi peste 20 de ani și trei copii, Cristina, Cristi și Sebastian.

- Cristian Țopescu a murit astazi, la varsta de 81 de ani. El fusese internat de urgența la Spitalul Elias din București, intr-o stare de sanatate precara. Fostul comentator sportiv suferea de mai multe afectiuni cronice, printre care si diabet. Cristian Topescu are 81 de ani si a fost comentator sportiv…

- In urma cu o luna, Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in apartamentul ei din București. Vestea a cazut ca un traznet peste toți apropiații femeii de afaceri. Printre ei, cel mai afectat, fiind fostul soț, care, de curand, a acceptat invitația intr-o emisiune tv.

- Actrita Carmen Stanescu a murit in noaptea de miercuri spre joi, la varsta de 92 de ani, a confirmat un reprezentant al Teatrului National "I.L. Caragiale" Bucuresti. Carmen Stanescu s-a nascut la 29 iulie 1925, in Bucuresti. A absolvit Conservatorul Regal de Muzica si Arta Dramatica, promotia 1948,…

- Detalii șocante ies la iveala despre barbatul care a murit in accidentul din Dumbraveni, județul Vrancea. Șoferul, care a intrat cu mașina intr-un camion joi dimineața, și-a injunghiat soția noaptea trecuta, dupa o cearta. Polițiștii urmeaza sa stabileasca daca barbatul s-a sinucis ori nenorocirea s-a…