- Nationala masculina de handbal a Romaniei a invins duminica echipa Muntenegrului, cu 36 27 16 13 la Baia Mare, in Grupa a 8 a din faza a doua a preliminariilor EURO 2022, scrie Agerpres.Dupa ce au pierdut in Suedia cu 30 33, tricolorii au inceput slab partida cu Muntenegru, fiind condusi cu 5 1 min.…

- Antrenorul echipei nationale de handbal masculin, Rares Fortuneanu, a declarat ca din partida cu Suedia a remarcat reactia de orgoliu a jucatorilor sai, in special din repriza secunda. „Am asteptat cu totii acest meci oficial, e un an de zile aproape de la ultimul meci impreuna. Am incercat sa obtinem…

- Reprezentativa feminina a Romaniei a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 4-0, selectionata Lituaniei, intr-un meci din grupa H a preliminariilor UEFA Women’s Euro 2022. Golurile au fost marcate de Vatafu ’63, ’80 (penalti), Rus ’77 si Vladulescu ’90, informeaza News.ro.Meciul a inceput…

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Lituaniei cu scorul de 4-0 (0-0), la Marijampole, in Grupa H a preliminariilor EURO 2021. Tricolorele au dominat meciul de la un capat la altul (10-3 la suturi pe poarta) si au ratat mai multe ocazii. Foto: Nationala Romaniei de Fotbal…

- FIFA a publicat azi noul clasament al echipelor naționale, iar Romania se afla intr-o situație dificila, care ii pune in pericol șansele de calificare la Campionatul Mondial din 2022. In ultima luna, din cauza celor doua infrangeri din Liga Națiunilor și din barajul pentru EURO 2020, Romania a ajuns…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins echipa Austriei cu scorul de 3-2 (1-1), luni seara, pe Woerthersee Stadion din Klagenfurt, in Grupa 1 din Liga B a Ligii Natiunilor. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Andreea Preda)