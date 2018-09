Handbalista Cristina Neagu a promovat sportul, la Ploieşti Una dintre cele mai valoroase handbaliste din lume din ultimii zece ani, Cristina Neagu, care a jucat, la inceputul carierei sale, si in Prahova, la HC Activ, a fost prezenta la Ploiesti, ieri, pentru a promova sportul in randul copiilor, in cadrul campaniei „Start la miscare cu Tedi”. Scopul programului inceput anul trecut il reprezinta conștientizarea importanței sportului in dezvoltarea armonioasa a celor mici. Ieri, aproximativ 60 de elevi, cu varste cuprinse intre 11 și 14 ani, de la Scoala Gimnaziala „I. A. Bassarabescu” din Ploiesti, au participat la intalnirea cu marea handbalista Cristina… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

