- ​Antrenorul naționalei de handbal feminin a României, Adrian Vasile, a declarat marți, înaintea meciurilor din preliminariile CE 2022, cu echipele Insulelor Feroe și Austria, din 6 și 10 octombrie, ca tricolorele sunt favorite, iar cele doua confruntari sunt ultimele teste oficiale înaintea…

- during the Women’s EHF EURO 2020 Norway, Denmark, Main Round, Group II, Croatia vs Romania, Kolding Arena, Kolding Denmark, 10.12.2020, Mandatory Credit © Stanko Gruden / kolektiff Trei jucatoare ale CS Minaur Baia Mare au fost convocate la Naționala de handbal feminin. Aceasta se va reuni in perioada…

- Naționala feminina de senioare se reunește in perioada 2-11 octombrie pentru acțiunea de pregatire centralizata de la Mioveni, ce va fi urmata de cele doua meciuri din preliminariile EURO 2022, cu Insulele Feroe (Mioveni, 6 octombrie, ora 18.30) și cu Austria (Viena, 10 octombrie, ora 19.10 – ora Romaniei).…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Adrian Vasile, a convocat 20 de jucatoare pentru meciurile cu Feroe si Austria, din preliminariile EHF EURO 2022, potrivit site-ului FRH. Nationala de senioare se reuneste pentru o actiune de pregatire centralizata la Mioveni, in perioada…

- Reprezentativa masculina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 3-a, alaturi de nationalele Israelului, Ciprului si Republicii Moldova, in prima faza a preliminariilor Campionatului Mondial din 2023, s-a stabilit la tragerea la sorti efectuata joi, 19 august, la sediul EHF de la Viena.…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 3-a, alaturi de Israel, Cipru si Republica Moldova, in prima faza a preliminariilor Campionatului Mondial din 2023, la tragerea la sorti efectuata joi, la Viena. Tricolorii, care vor fi antrenati din nou de spaniolul…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei face parte din urna a 5-a valorica pentru tragerea la sorti de vineri a grupelor preliminare ale Campionatului European din 2023. In calificari iau startul 38 de echipe nationale, printre care si Romania, iar grupele vor fi formate la tragerea la sorti…

- Naționala feminina de handbal Under 19 a Romaniei a reușit sa se claseze pe un onorabil loc 5 in clasamentul final al Campionatului European de Handbal U19, desfașurat la Celje, in Slovenia. In ultima partida, cea pentru locurile 5-6, Romania a invins categoric Danemarca, cu 28-21 (15-10), arata…