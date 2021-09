Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo Bucuresti si AHC Potaissa Turda au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a doua a Ligii Nationale de handbal masculin. Campioana Dinamo a trecut de CSM Bacau cu 35-30 (19-15), cei mai buni marcatori ai sai fiind Nicusor Negru (6 goluri), Amine Bannour (5) si Christian…

- CS Universitatea Cluj a invins-o pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 20-19 (10-10), vineri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de handbal masculin. Alexandru Laslo, cu 4 goluri, a fost cel mai bun marcatori al clujenilor. Marius Sadoveac a inscris 9 goluri pentru…

Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 31-23, in fața celor de la CSM Vaslui, intr-un meci care a contat pentru prima etapa din Liga Zimbrilor. Turdenii au inceput perfect meciul și dupa doar cinci...

Potaissa Turda a terminat la egalitate, scor 29-29, partida amicala desfașurata contra celor de la CSM Bacau. Pentru Potaissa a fost cel de-al doilea meci amical al turneului de la Baia Mare, dupa...

Sarah Kibedi, Daria German și Orsolya Mozes vor participa, alaturi de echipa naționala, la Campionatul European de junioare, competiție ce va desfașura in Muntenegru, in perioada 5 – 15 august. Cele...

- Reunirea lotului a fost luni, 19 iulie, de la ora 18:00, la Sala Polivalenta In turul al doilea al Cupei Europene EHF, cu KH Vellaznimi, din Kosovo sau HB Kaerjeng, din Luxemburg Dupa mai multe saptamani de incertitudini legate de viitorul echipei de seniori a CSM Focșani 2007, clasata a cincea la finalul…

Clubul turdean a caștigat Cupa Challenge in anul 2018 și a mai jucat o finala in anul 2017. In ultimele sezoane, clubul turdean este o prezența constanta in cupele europene, atat in Challenge Cup,...

Echipa de junioare II de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu", a terminat pe locul 4 turneul final ce s-a desfașurat in aceasta saptamana la Satu Mare.