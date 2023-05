Handbal masculin: Minaur ratează Cupa României în fața propriilor suporteri Final trist in Cupa Romaniei pentru CS Minaur Baia Mare, care a fost invinsa in ultimul act de CSM Constanța, scor 24-23 (12-10), la capatul unui meci extrem de tensionat și cu multe intreruperi. Au fost multe eliminari, inclusiv un cartonaș roșu pentru constanțeni, dar și rasturnari de scor. Minaur nu a reușit sa-și consolideze avantajul de doua, trei goluri pe care l-a avut in cateva randuri, ratand nepermis de mult pentru o finala, plus multe alte greșeli care ne-au costat. Au fost insa și cateva decizii greșite ale celor doi arbitri, contestate intens de public și de banca Minaurului, decizii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

