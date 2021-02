Stiri pe aceeasi tema

- HC Dunarea Braila s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei feminine de handbal EHF European League, dupa ce a invins echipa rusa Kuban Krasnodar, cu scorul de 36-32 (17-13), sambata, pe teren propriu, intr-un meci decisiv din Grupa D. Dunarea, care era obligata sa castige pentru a merge…

- CS Minaur Baia Mare s-a calificat in optimile de finala ale EHF European Cup dupa o dubla victorioasa cu Parnassos Strovolou (jocuri disputate in deplasare). Vineri și sambata o va avea ca adversara pe Donbas Mariupol (Ucraina). Ambele jocuri vor avea loc in Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare,…

- CS Minaur Baia Mare s-a calificat in optimile de finala ale EHF European Cup dupa o dubla victorioasa cu Parnassos Strovolou (jocuri disputate in deplasare). Vineri și sambata o va avea ca adversara pe Donbas Mariupol (Ucraina). Ambele jocuri vor avea loc in Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare,…

- La un așa meci facut de CS Minaur regretul imens este ca s-a jucat din nou fara spectatori. Baimarencele au facut cel mai bun meci al lor din acest sezon, au marcat un vapor de goluri (ce zic eu vapor, un petrolier) și sunt foarte aproape de calificarea in sferturile de finala. Am marcat 40 […] Source

- CS Minaur Baia Mare s-a calificat in optimile de finala ale EHF European Cup dupa o dubla victorioasa cu Parnassos Strovolou (ambele partide disputate in deplasare). In optimi, Minaur o va avea ca adversara pe Donbas Mariupol (Ucraina), EHF anunțand deja ca ambele jocuri vor avea loc in Sala Polivalenta…

- Minaur Baia Mare și CSM București și-au aflat marți adversarele din optimile EHF European Cup (fosta Challenge Cup), potrivit mediafax. La sediul EHF din Viena, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finala ale competiției. Partidele vor avea loc anul viitor și se vor juca…

- Astazi, la sediul EHF de la Viena, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finala ale EHF European Cup (fosta Challenge Cup), partidele urmand sa aiba anul viitor, in 13/20 februarie. CS Minaur Baia Mare s-a calificat in optimi dupa o dubla victorioasa cu Parnassos Strovolou, iar acum…

- CS Minaur Baia Mare si CSM Bucuresti vor avea adversare dificile in optimile de finala ale competitiei masculine de handbal EHF European Cup, potrivit tragerii la sorti efectuate, marti, la Viena. Minaur va juca in optimi contra formatiei ucrainene Donbas Mariupol, prima partida fiind programata pe…