- Sambata, de la ora 18.00, Sala “Orloveț” din Gabrovo (capacitate 2.500 locuri) va fi gazda partidei dintre HC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa (Bulgaria) și CS Minaur Baia Mare, manșa secunda a turului I din EHF European Cup. In primul joc, disputat in Baia Mare, Minaur s-a impus cu categoricul scor de 44-22…

- Și in acest sfarșit de saptamana, jandarmii maramureșeni sunt la datorie, asigura masurile de ordine pe timpul manifestarilor din spațiul public ce au loc pe raza județului nostru, in colaborare cu polițiști, pompieri, polițiști locali și cu alte instituții cu atribuții in domeniul ordinii si sigurantei…

- Miercuri, de la ora 17.00, CS Minaur va intalni in Sala Polivalenta “Lascar Pana” pe CSM Bacau, in cadrul etapei a treia din Liga Zimbrilor. Meciul se disputa in devans, deoarece baimarenii joaca și in cupele europene (meci sambata, ora 18.00, la Gabrovo, cu Lokomotiv Oriahovița, manșa retur). Biletele,…

- Sambata, de la ora 11.00, echipa feminina a CS Minaur Baia Mare va intalni, in Sala Polivalenta “Lascar Pana”, Dunarea Braila, in cadrul etapei a doua din Liga Florilor MOL. Este un meci derby, intre doua echipe care lupta pentru a prinde locurile de cupa europeana. Mai mult chiar in ceea ce privește…

- Și in acest sfarșit de saptamana, jandarmii maramureșeni sunt la datorie, asigura masurile de ordine pe timpul competițiilor sportive și la manifestarile cultural-artistice ce au loc pe raza județului nostru, in colaborare cu polițiști, pompieri, polițiști locali și cu alte instituții cu atribuții…

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 32-28, in fața celor de la Minaur Baia Mare, in primul meci al turneului ce se desfașoara in acest week-end in sala „Gheorghe Barițiu”. Turdenii au inceput... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 25-27, duelul cu Minaur Baia Mare, ultimul al turneului gazduit de sala „Lascar Pana”. Horațiu Gal a rulat tot lotul avut la dispoziție, dand șansa și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!