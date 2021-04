Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care campionatul ar fi inceput in decembrie, atunci cand Sandu Iacob a preluat din mers echipa bacauana, „CSMeii” s-ar fi aflat acum in cursa pentru Europa. O dovedește statistica, o arata și victoria de duminica seara, contra vice-liderei Potaissa. Inchipuiți-va ca Steaua nu i-ar fi pus…

- CSM Bacau a obținut a șaptea victorie din acest campionat, depașind cu 38-33 (17-16) pe CSM Fagaraș. Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau a inceput cu dreptul mini-turneul de patru etape de la Cluj, programat in perioada 6-11 aprilie. Marți, in runda a 21-a, echipa antrenata de Sandu Iacob…

- De azi și pana duminica, prim-divizionara CSM Bacau va susține patru meciuri de campionat, dintre care doua cu implicații directe asupra retrogradarii (CSM Fagaraș și CSU din Suceava), iar alte doua cu echipe situate pe podium: Dinamo și Potaissa Turda. Niciunul din jocurile „CSMeilor” nu e televizat.…

- Nu, nu, nu: nu-i pacaleala, chiar daca este 1 aprilie. Și da, da, da: CSM Bacau merge ceas in Liga Ziimbrilor! De cand a fost preluata de antrenorul Sandu Iacob, echipa bacauana și-a trecut in cont șase victorii din șapte posibile in campionatul primei ligi la handbal masculin. Ultimul succes, realizat…

- In decurs de nici 24 de ore, CSM Bacau va intalni, la Sfantu-Gheorghe, doua glorii ale campionatului: azi, de la ora 16.00 (TVR 2) pe Steaua, in etapa a 20-a, iar maine, de la ora 13.00, pe Minaur Baia Mare, intr-o restanța din runda cu numarul 18. Dublu test important pentru CSM Bacau in Liga […] Articolul…

- Partida dintre CSM Bacau și Dobrogea Sud Constanța, disputata ieri, la Sfantu-Gheorghe, in prima etapa a returului Ligii Zimbrilor a respectat calculul hartiei. Constanțenii s-au impus cu 29-22 (14-10) la capatul unui meci in care au avut inițiativa aproape in permanența. Fara accidentații Saldatsenka…

- CSM Bacau, al carui antrenor, Sandu Iacob, a primit permisiunea clubului de a antrena, in paralel, și naționala Georgiei, incepe returul azi, de la ora 13.45, la Sfantu-Gheorghe, contra Dobrogei Sud Constanța. Start de retur in Liga Zimbrilor. In prima etapa programata astazi, la Sfantu-Gheorghe, CSM…

- Antrenorul bacauan Sandu Iacob ar putea prelua echipa naționala de handbal masculin a Georgiei. Tehnicianul a fost ofertat de federația gruzina și așteapta acordul CSM Bacau pentru a pregati, in paralel, prim-divizionara bacauana și reprezentativa Georgiei. „Datele nu s-ar suprapune. Aș conduce reprezentativa…