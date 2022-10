Handbal masculin/ Divizia A: Final de etapă Astazi se va incheia etapa a patra a Diviziei A la handbal masculin din Seria A. Inceputa miercurea trecuta, cu victoria Politehnicii Iași contra celor de la CSM Vaslui 2, cu scorul de 38-19, runda a continuat duminica, atunci cand CSU Galați a trecut cu 43-26 de AS HC Pietricica Neamț și se va incheia […] Articolul Handbal masculin/ Divizia A: Final de etapa apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

