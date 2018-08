Stiri pe aceeasi tema

- Apropierea unui nou final de saptamana aduce pentru handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara o noua serie de meciuri amicale. Alb-violeții participa la prima ediție a memorialului „Lascar Pana”, un turneu de pregatire pe care il organizeaza Minaur Baia Mare. The post Handbalistii de la Politehnica…

- Nimic nu poate fi mai potrivit pentru a pastra in sufletele suporterilor memoria maestrului emerit Lascar Pana decat o competitie care sa ii poarte numele si care sa celebreze an de an amintirea celui care a pus Baia Mare pe harta handbalului mondial, scrie minaur.ro. Clubul Sportiv Minaur Baia Mare…

- CONDITIE… Handbalistii de la Vaslui vor debuta in Liga Zimbrilor in jurul datei de 5 septembrie, dupa ce au fost anuntate si datele calendaristice ale noului sezon. Asta insa doar daca problemele financiare se vor rezolva. Din informatiile pe care le avem, Primaria Vaslui a platit in aceasta saptamana…

- Vesti bune pentru zeci de mii de buzoieni. Cel mai important drum judetean din Buzau, Maracineni – Podul Muncii, va intra in reabilitare completa in cateva zile. Mai mult, banii necesari modernizarii nu vor mai fi alocati prin Programul de Dezvoltare Locala, ci din fonduri europene.

- Antrenorul constantean de handbal Eden Hairi a preluat echipa masculina de prim esalon CSM Bacau, nou promovata in Liga Zimbrilor.Ultima data la HC Dobrogea Sud II, in Divizia A, Hairi a semnat un contract pe doi ani, iar in primul sezon are ca obiectiv mentinerea in campionat. In tur, CSM Bacau va…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va debuta in editia 2018 2019 a Ligii Nationale pe teren propriu, contra campioanei Dinamo Bucuresti.Partida se va juca pe 5 septembrie a.c.Dupa acest meci, pana la finele turului, formatia de pe litoral, clasata pe locul cinci in campionatul trecut,…

- HAPPYCINEMA® și Itsy Bitsy FM au grija ca vacanța de vara a copiilor sa nu fie monotona. In lunile iulie și august, de luni pana vineri, copiii cu varste de pana in 12 ani vor avea acces gratuit la o selecție generoasa de filme, conceputa special pentru ei. Programul include filme foarte cunoscute și…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va disputa, astazi, de la ora 17, in deplasare, primul meci impotriva celor de la SCM Politehnica Timisoara, din confruntarea pentru locurile 5-6 ale Ligii Nationale. Din pacate, antrenorul macedonean al HCDS, Zvonko Sundovski, nu se va putea baza…