Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de juniori III de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, a obținut medaliile de argint la turneul final ce s-a disputat la Craiova. Turdenii au pierdut, scor 28-31, in fața celor de la TEC București. A fost un meci „mutilat”, turdenii incheind meciul cu 10 eliminari…

- Juniorii III de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, s-a calificat in finala naționala rezervata grupei lor de varsta! Turdenii au trecut in semifinale de una dintre cele mai puternice centre de copii și juniori din țara, LPS Suceava. Partida disputata in sala „Polivalenta”…

- Tinerii jucatori de la AHC Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, au o infrangere și o victorie dupa primele doua zile ale turneului final de la Craiova. Juniorii III au nevoie de o victorie in partida de maine, pentru a-și asigura prezența intre primele patru echipe din…

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 29-28, pe terenul celor de la CSU Suceava, intr-un meci ce a contat pentru etapa a XXIV-a, din Liga Zimbrilor. Turdenii au inceput excelent meci și „au pus” trei goluri avans pe tabela inca dupa primele 9 minute (2-5). Sucevenii au revenit repede, reușind sa marcheze…

- Potaissa Turda a terminat la egalitate astazi, scor 27-27, pe terenul celor de la CSM Constanța, intr-un meci ce a contat pentru etapa a XXII-a, din Liga Zimbrilor. Meciul a fost extrem de echilibrat pe toata durata lui, cea mai mare diferența fiind de doua goluri. Ajutați de intervențiile lui Popescu…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, pe teren propriu, in fața celor de la CSM Vaslui, intr-un meci ce va conta pentru etapa a XXI-a, din Liga Zimbrilor. Turdenii vin dupa o serie de rezultate foarte bine, iar „magnificii” incep sa spere, din nou, la locul 4. In ultimele trei etape,…

- Potaissa Turda va mai evolua in doua partide in luna martie a acestui an, una pe teren propriu și una in deplasare. Prima dintre ele, va fi pe teren propriu, contra celor de la CSM Vaslui. Meciul se va juca sambata viitoare (18 martie), de la ora 18:00 și va fi transmisa in direct pe [...] Articolul…