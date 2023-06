Handbal juniori/Academia rodeşte A consemnat George Marin Intr-un foarte recent interviu citit de subsemnatul intr-o publicație de sport – nu are importanța cine este intervievatul ori care este publicația, ci ideea interviului – cineva vehicula ipoteza ca tot handbalul, in special cel feminin, este dependent de fondurile alocate de municipalitați in extrem de mare proporție. Aproape total. Din acel interviu s-ar putea lesne ințelege ca nu prea exista alte soluții. Și, totuși, soluții sunt, ele exista și, uneori, ele sunt puse in practica. Este cazul Academiei Junior din Ploiești, o entitate privata care iși propune sa ridice… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

