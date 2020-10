Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti, fara Cristina Neagu, testata pozitiv la COVID-19, a fost invinsa de echipa norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 30-25 (14-12), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- CSM Bucuresti, fara Cristina Neagu, testata pozitiv la COVID-19, a fost invinsa de echipa norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 30-25 (14-12), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa antrenata de Adrian Vasile a resimtit…

- SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa fara drept de apel de formatia rusa TSKA Moscova, cu scorul de 30-20 (14-11), sambata, la Moscova, in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa valceana a suferit a treia infrangere in tot atatea meciuri in cea mai importanta competitie intercluburi…

- CSM Bucuresti a invins in deplasare echipa daneza Team Esbjerg, cu scorul de 30-29 (17-15), duminica, La Esbjerg, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a smuls victoria, a doua in tot atatea partide sustinute in competitie, printr-un gol marcat in ultima secunda de Cristina…

- SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa fara drept de apel de formatia daneza Odense Handbold, cu scorul de 30-21 (13-10), sambata, in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea, in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa valceana a suferit al doilea esec in tot atatea meciuri,…

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie, 31-26 (17-10) cu echipa franceza Metz Handball, duminica, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a inceput in forta si a condus cu 5-1, a dominat prima repriza si a intrat…

- SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa in deplasare de echipa franceza Brest Bretagne Handball, cu scorul de 28-21 (12-12), sambata seara, in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa valceana a facut o prima repriza buna, conducand chiar la trei goluri (5-8, 6-9), dar gazdele au revenit si…

- Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa sambata, in deplasare, de formatia Brest Bretagne Handball, scor 29-21 (12-12), in primul meci din grupa B a Ligii Campionilor. Partida s-a disputat cu spectatori, potrivit news.ro.Tot sambata in grupa B: CSKA – Gyor 27-27 si Odense Handbold…