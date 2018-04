Stiri pe aceeasi tema

- Meciul retur al finalei Cupei EHF la feminin, dintre SCM Craiova și formația norvegiana Vipers Kristiansand, s-ar putea disputa marți, 15 mai, daca EHF va accepta solicitarea clubului craiovean. In weekendul 12-13 mai va fi și turneul Final Four al ...

- SCM Craiova va intalni formatia Vipers Kristiansand in finala Cupei EHF, iar ssortii au harazit ca mansa tur sa se joace in Norvegia, pe 5/6 mai, in timp ce mansa secunda va avea loc in Banie, cu trofeul ”pe masa”, pe 12/13...

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova, care va intalni formatia Vipers Kristiansand, in finala Cupei EHF, va juca mansa tur in Norvegia, in 5/6 mai, iar pe cea retur, pe teren propriu, cu trofeul ”pe masa”, in 12/13 mai, potrivit tragerii la sorti de marti a ordinii partidelor. SCM Craiova s-a calificat,…

- SCM Craiova va juca cu trofeul Cupei EHF pe masa. Marți la Viena a avut loc tragerea la sorți a celor doua manșe ale finalei Cupei EHF, dintre SCM Craiova și Vipers Kristiansand. Primul meci se va disputa in Norvegia (5/6 mai), iar returul se va juca la Craiova (12/13 mai), cu Cupa EHF pe masa. Citește…

- Federația Europeana de Handbal a stabilit ca returul finalei Cupei EHF dintre SCM Craiova și Vipers Kristiansand, sa se dispute pe 12 sau pe 13 mai, la Craiova. Craiova a obținut ce și-a dorit! Antrenorul oltencelor, Bogdan Burcea, declara intr-un interviu exclusiv pentru GSP.ro (vezi interviul AICI)…

- Astazi la Viena a avut loc tragerea la sorți a celor doua manșe ale finalei cupei EHF, dintre SCM Craiova și Vipers Kristiansand. Primul meci se va disputa in Norvegia (5/6 mai), iar returul se va juca la Craiova (12/13 ...

- Echipa feminina SCM Craiova s-a calificat asta seara in finala Cupei EHF, in urma rezultatului de egalitate, 18-18, obținut pe teren propriu, in fața formației Kastamonou (Turcia). Oltencele se impusesera in meciul tur al semifinalelor, in Turcia, cu 23-22. SCM Craiova susține finala Cupei EHF in fața…

- Lada Togliatti – SCM Craiova, in sferturile Cupei EHF la handbal feminin. Returul e duminica, de la 14.00, in Rusia. In tur, rusoaicele s-au impus cu 25-23 (15-9). Manșa retur este transmisa exclusiv pe digisport.ro, duminica, 10 martie. Oltencele au șansa revanșei dupa ce in turul sferturilor Cupei…