Hamas îl condamnă pe Lukașenko, Președintele R. Moldova - tace în continuare &"Este scandalos&": Hamas l-a condamnat pe Lukașenka pentru ca a fost târât în ​​povestea arestarii lui Protasevici. Șeful politburo-ului Hamas, Musa Abu Marzuk, l-a condamnat pe Minsk pentru implicarea conflictului dintre Palestina și Israel în planurile personale ale dictatorului: Acest lucru este revoltator și demonstreaza gândirea arhaica a guvernului din Belarus, care nu înțelege ca acum traim în o epoca a mass-media gratuite și ca exista o opinie publica internaționala care nu mai accepta astfel de metode. Anterior, întreaga… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

