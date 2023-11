Stiri pe aceeasi tema

- Armistițiul intre Israel și Hmas in Fașia Gaza a inceput oficial vineri dimineața la ora 7,00 ora locala. In dupa amiaza aceleiași zile, in jurul orei 14,30, 13 ostatici israelieni au fost eliberați de Hamas și preluați de Comitetul Internațional al Crucii Roșii, indreptandu-se apoi spre postul de frontiera…

- Guvernul israelian și Hamas au convenit asupra unui armistițiu de 4 zile in Fașia Gaza, timp in care vor fi eliberați 50 de ostatici deținuți de palestinieni și 150 de prizonieri palestinieni din Israel. Cotidianul Times of Israel scrie ca guvernul a anunțat o prelungire cu o zi a acordului de incetare…

- Armata israeliana anunta ca a confiscat 'imagini referitoare la ostatici' la Spitalul al-Shifa din GazaArmata israeliana anunta joi a confiscat ”imagini referitoare la ostatici” la Spitalul al-Shina din Gaza, relateaza AFP. Tsahalul, care acuza miscarea islamista palestiniana Hamas de faptul…

- Medicul ajunsese la punctul de frontiera Rafah, impreuna cu familia lui, dar i s-a refuzat intrarea in Egipt, dupa ce oficialii egipteni i-au spus ca nu era pe lista aprobata cu cetațeni straini care pot fi evacuați din Fașia Gaza, a anunțat un membru al Parlamentului britanic, relateaza CNN și BBC.Dr.…

- Statele Unite spun ce ii scoate din sarite pe israelieni: 'Sa faca distincția intre civilii palestinieni și militanții Hamas!'SUA considera ca Israelul ar trebui, prin toate mijloacele posibile, sa faca distincția intre civilii palestinieni și militanții Hamas in operațiunea sa militara din Gaza, a…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a anuntat sambata ca nu va discuta despre soarta militarilor israelieni luati ostatici pana cand Israelul nu va pune capat agresiunii din Fasia Gaza, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Emiratele Arabe Unite, care si-au normalizat relatiile cu Israelul in 2020, s-au declarat „consternate” de luarea unor civili israelieni ca ostatici dupa ofensiva lansata sambata dimineața de mișcarea islamista palestiniana Hamas.