Halucinant. Drogurile sintetice consumate de șoferi nu pot fi depistate la analize Polițiștii se confrunta cu o situație halucinanta atunci cand prind șoferi drogați, vizibil, la volan. La analizele de sange aceștia ies negativ și asta din cauza faptului ca reactivii de laborator existenți in dotarea unitaților sanitare sunt depașite și nu depisteaza drogurile sintetice. Mai mult, testele antidrog din dotarea polițiștilor nu numai ca sunt puține, […] The post Halucinant. Drogurile sintetice consumate de șoferi nu pot fi depistate la analize first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

