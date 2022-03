Stiri pe aceeasi tema

- Constanteanca ocupa pozitia a 26 a in clasamentul mondial, iar Sorana e a 27 a. Meci deosebit de interesant in aceasta seara, in optimile turneului WTA 1000 de la Indian Wells SUA , intre Simona Halep si Sorana Carstea, primele doua romance din clasamentul mondial.Constanteanca ocupa pozitia a 26 a,…

- Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 26, s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu scorul de 5-7, 6-1, 6-0, pe rusoaica Anna Kalinskaia, locul 90 WTA, prezenta pe tablul principal ca […] Articolul SORANA…

- Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) și Sorana Cirstea (31 de ani, 27 WTA) se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:00, intr-un meci din optimile de finala de la Indian Wells. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Cele doua se intalnesc in circuit pentru…

- Simona si Sorana se vor infrunta, diseara (dupa ora 21.00, Digi Sport 2), pentru un loc in sferturile turneului de la Indian Wells. Va fi al doilea cel mai important duel din istoria recenta a tenisului feminin din tara.

- BNP Paribas Open, intrecere de categoria WTA 1000, e una in care constanteanca s-a descurcat mai mereu bine. Si in acest an, „Simo“ poate transforma participarea la aceasta competitie intr-un veritabil vis californian. Deocamdata insa, inceputul a fost cu ceva emotii!

- Novak Djokovic a fost exclus de la Indian Wells și Miami Open. Autoritațile medicale nu ii permit sa intre in SUA Novak Djokovic a fost exclus de la Indian Wells și Miami Open. Autoritațile medicale nu ii permit sa intre in SUA Tenismenul Novak Djokovic a fost inclus pe tabloul principal al turneului…

- Jaqueline Cristian (23 ani, 71 WTA) va rata participarea, atat la Indian Wells, cat și la Miami Open, din cauza accidentarii suferite ieri la Doha, in timpul meciului cu Daria Kasatkina. Din cauza accidentarii la genunchiul drept, Jaqueline i-a informat deja pe organizatorii turneului din California…

- Sorana Cirstea (31 de ani) a pierdut confruntarea cu Iga Swiatek (20 de ani) din Polonia, scor 7-5, 3-6, 3-6, luni, in faza optimilor de finala de la Australian Open. Romanca a practicat un tenis foarte bun și a fost extrem de aproape de victorie. In game-ul 4 din setul […] Articolul SORANA INFIRMA…