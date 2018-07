Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP SAISAI ZHENG. Simona Halep a explicat ca va folosi ziua libera pe care o are la Londra pentru a afla mai multe despre chinezoaica Saisai Zheng. SIMONA HALEP SAISAI ZHENG. "In momentul acesta nu prea stiu nimic de adversara, nu m-am uitat la tablou. Voi avea o zi libera si voi…

- WIMBLEDON 2018. "A fost o mare provocare pentru mine sa vin aici si sa castig in primul tur. Nu e usor niciodata sa castigi dupa ce te impui la un Grand Slam. M-am simtit ok, nu am vrut sa ma gandesc prea mult ca nu am meciuri pe iarba. Cred ca am suficienta putere astfel incat sa imi ajustez jocul…

- Simona Halep, liderul mondial din WTA, și-a inceput cu succes campania de la Wimbledon. Jucatoarea noastra a jucat extrem de solid și a invins-o in primul tur pe japoneza Kurumi Nara, scor 6-2, 6-4, dupa o ora și 19 minute de joc. In turul 2, Halep o va intalni joi pe Saisai Zheng din China (126 WTA). Halep…

- Simona Halep, liderul mondial din WTA a invins o in primul tur de la Wimbledon pe japoneza Kurumi Nara, scor 6 2, 6 4, dupa o ora si 19 minute de joc.Halep a avut emotii o singura data pe parcursul primului set. Dupa ce Simona a debutat cu break in meci, Nara a reusit sa i faca rebreak jucatoarei noastre…

- Simona Halep (26 de ani, 2 WTA) a oferit un interviu celor de la WTA.com inaintea turneului de la Wimbledon. Simona Halep debuteaza marți la Wimbledon impotriva lui Kurumi Nara (26 de ani, 101 WTA). Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. "Presiunea a disparut. Am reușit sa imi indeplinesc…