Stiri pe aceeasi tema

Avocatii lui Amber Heard au descris in fata unui tribunal american infernul trait de actrita, victima sotului ei Johnny Depp, transformat, potrivit lor, din cauza consumului de droguri si alcool, in „monstru".

Actorul american Johnny Depp si fosta sa sotie Amber Heard se confrunta, de luni, din nou in justitie, in Statele Unite de aceasta data, acuzandu-se reciproc de defaimare.

Circa 20 de elevi ai Scolii Postliceale Sanitare "Vasile Alecsandri" din Focsani s-au alaturat proiectului studentilor medicinisti din Romania "Doneaza sange, fii erou" si vor fi prezenti, zilnic, la Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Vrancea pentru a-i asista pe donatorii de sange, conform Agerpres.

Contesa Alexandra Tolstoi, fosta partenera a oligarhului rus Serghei Pugaciov, numit „bancherul lui Putin", a condamnat razboiul din Ucraina și l-a criticat in termeni duri pe Vladimir Putin despre care spune ca vrea doar putere pentru propria persoana.

Iulian Bucur a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca, publicata joi in Monitorul Oficial.

Un reprezentant al Guvernului Ucrainei a lansat un atac dur la adresa gigantului Shell, dupa ce șefii multinaționalei au cumparat un transport de petrol de la ruși.

Justitia argentiniana a respins plangerea unei cubaneze, fosta iubita a lui Diego Maradona cand inca era minora, care il acuzase pe fostul idol al fotbalului argentinian si anturajul sau de violenta si abuz, relateaza lefigaro.fr, potrivit news.ro

Rusia a publicat sambata imagini din zona de excludere a fostei centrale nucleare de la Cernobal, preluata joi sub control de trupele ruse in prima zi a invaziei in Ucraina, relateaza France Presse.