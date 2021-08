Haiti: Creşte bilanţul morţilor la 1.297 şi al răniţilor la 5.700 Bilantul provizoriu al cutremurului cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, care a lovit sambata Haiti, a crescut duminica seara la 1.297 de morti si la peste 5.700 de raniti, potrivit serviciilor haitiene de protectie civila, informeaza AFP.



Pe langa persoanele date disparute,"multi altii sunt sub daramaturi", se arata intr-un comunicat al Protectiei Civile.



Conform sursei citate, aproximativ 3.200 de raniti sunt internati in prezent in mai multe spitale.



Cutremurul a avut loc sambata la ora locala 08:29 (12:29 GMT), la 12 km de orasul Saint-Louis-du-Sud,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor in urma intemperiilor devastatoare in Germania a crescut sambata la cel putin 133 de morti in aceasta tara, ceea ce ridica la 153 numarul deceselor inregistrate in Germania si Belgia, doua state europene puternic afectate de fenomene meteorologice extreme in ultimele zile, relateaza…

- Inca un muncitor ranit in explozia de la Rafinaria Petromidia a murit in aceasta dimineața intr-un spital din Germania. Conducerea companiei care deține Petromidia a anunțat teribila vestea printr-un comunicat de presa. Barbatul, impreuna cu un alt coleg fusese transferat de la Spitalul Floreasca, in…

- Un bilant anterior anunta 54 de morti. Alte 80 de persoane sunt in continuare date disparute, a anuntat intr-o conferinta de presa primarul comitatului Miami-Dade Daniella Levine Cava. Aceste persoane s-ar fi aflat in imobil la 24 iunie, cand s-a surpat. Operatiunile de salvare au devenit operatiuni…

- Numarul morților dupa prabușirea blocului din Miami a ajuns, miercuri, la 12, iar numarul total al persoanelor care sunt date disparute este de 149. Deși au trecut șase zile de la tragedie, slavatorii sunt increzatori ca mai pot gasi persoane in viața sub daramaturi.

- Operatiuni de cautare si salvare continuau intre daramaturile unui imobil rezidential, in apropiere de Miami, la trei zile dupa surparea cladirii, soldata cu noua morti si in urma careia peste 150 de persoane au fost date disparute, potrivit unui ultim bilant, relateaza AFP.

- Astazi, 27 iunie 2021, in județul Alba nu a fost raportat nici un nou caz de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 21.384 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.646 de persoane au fost…

- 3.903.064 de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (603.523). Brazilia este pe locul doi, cu 511.142 de decese, urmata de India (393.310), Mexic…

- Cel puțin 13 persoane au murit și trei au fost ranite grav duminica, dupa ce o telecabina din apropierea lacului Maggiore din Italia s-a prabușit, transmite Reuters care citeaza oficiali locali și salvatori. „Suntem devastați”, a spus Marcella Severino, primarul din Stresa, la RAI, in timp…