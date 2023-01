Stiri pe aceeasi tema

- Vremea incepe sa se raceasca, in urmatoarele zile. Nu vom avea parte de gerul bobotezei, bine cunoscut pentru luna ianuarie, insa valorile mai scad, astfel ca maximele nu vor mai depași 4,6 grade, iar minimele se vor incadra intre 2 și 5 grade. Din data de 4 ianuarie, șansele de precipitații vor fi…

- Astazi, Vremea va fi predominant frumoasa, cu valori termice mult mai ridicate decat in mod normal la inceputul anului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 7 și 18 grade.Cerul va fi variabil, pe alocuri, in zonele joase de relief, dimineața, cu nebulozitate joasa stratiforma sau ceața.Vantul va…

- Temperaturile se vor situa in jurul celor specifice datei din calendar pana la Craciun, dupa care vremea intra intr-un nou proces de racire accentuata. De sarbatori, in unele regiuni se anunța vreme de primavara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța o schimbare brusca a vremii in urmatoarele ore. A nins viscolit in peste zece județe din țara. Pana sambata, 17 decembrie, se afla in vigoare un COD GALBEN de ploi insemnate cantitativ. La finalul weekend-ului, temperaturile vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca in luna decembrie vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada și se vor inregistra temperaturi specifice mai degraba lunilor de primavara in majoritatea zonelor din țara, inclusiv de Sarbatori. Temperaturile maxime se vor incadra,…

- Toamna este inca blanda in Romania, iar in Banat temperatura va ajunge in weekend la 15, 16 grade. Vremea se racește pe intreg teritoriul țarii. Sambata, 12 noiembrie, vom avea ploi slabe sau burnița in regiunile sudice. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 17 grade Celsius, iar cele minime…

- VREMEA la final de toamna și in iarna 2022-2023: Prognoza meteo pe patru saptamani și estimari pentru sezonul rece Vremea va continua sa fie mai calda decat de obicei și saptamana viitoare, apoi maximele nu vor mai depași 15 grade Celsius. Temperaturile se stabilizeaza la valori normale pentru aceasta…

- Spaniolii se confrunta cu o toamna neobișnuit de calduroasa. Temperaturile inregistrate in luna octombrie sunt cele mai mari din istorie. Unii profita de vremea buna pentru a merge la plaja, in timp ce alții sufera din cauza secetei și a restricțiilor de apa.