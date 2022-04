Hai la citit! Că e ziua internațională a cărții! Da, azi, așa zice pe la scripte, e ziua internationala a cartii. Cum suna! Ce pompos! Ce alert! Ce urias! Ai zice, wow, ce respect si ce dragoste exista pentru carte, de are ea, la nivel mondial, ca toate chestiile importante, o zi! In realitate, o fi asa, n-o fi? Mai ales la noi, in Romania. Ziua Internaționala a carții și a drepturilor de autor, zice Wikipedia, se sarbatorește anual pe 23 aprilie și este organizata de UNESCO in scopul promovarii lecturii, publicarii și a drepturilor de autor. Prima astfel de manifestare s-a desfașurat in 1995. De ce pe 23 aprilie? Pentru ca in aceasta zi au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Mondiala a Cartii si a Dreptului de Autor a fost celebrata pentru prima data, in 1996, la initiativa Spaniei, unde, anual, are loc Festivalul Trandafirilor, dedicat Sfantului Gheorghe (Sfantul Jordi). Tot pe 23 aprilie, sunt comemorati Miguel de Cervantes, William Shakespeare si Inca Garcilaso…

- In fiecare an, in 23 aprilie avea loc praznuirea Sfantului Gheorghe, Patronul spiritual al municipiului Turda și totodata, marcam Ziua Bibliotecarului din Romania și Ziua Internaționala a Carții și a

- 23 aprilie: Ziua Internaționala a carții și a drepturilor de autor. Idei și sfaturi pentru aceasta zi Ziua Internaționala a Carții se sarbatorește anual pe 23 aprilie și este organizata de UNESCO in scopul promovarii lecturii, publicarii și a drepturilor de autor. Prima astfel de manifestare s-a desfașurat…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Carții și a Drepturilor de Autor, dar și a Zilei Bibliotecarului, la Campina a avut loc un ”Maraton Shakespeare”, elevi de la toate școlile și liceele din Campina fiind invitați sa recite sau sa citeasca din opera lui William Shakespeare.

- Reluarea producției la Azomureș, principalul producator de ingrașaminte chimice din Romania, se anunța un proces de durata, din moment ce identificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale constituie o problema in continuare. Pentru moment, nici macar implicarea autoritaților nu pare sa aiba prea…

- Cei 2.000 de specialiști angajați in perioada starii de alerta declarata in contextul pandemiei COVID-19 in direcțiile de sanatate publica și in serviciile de ambulanța vor putea fi menținuți in sistemul de sanatate. Prin Hotararea aprobata astazi de Guvern, a fost stabilit cadrul legal pentru organizarea…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a transmis un comunicat de presa prin care anunța ca nu este de acord cu proiectul Ministerului Justiției privind desființarea SIIJ.. DNA a avertizat ca aceasta inițiativa adoptata de Guvern nu reprezinta un progres in asigurarea eficienței combaterii corupției…

- PNL susține un acord transpartinic de investiții in sectorul energetic, ca soluție la actuala criza, dar nu este de acord cu plafonarea prețurilor. Mesajul a fost transmis marți de președintele partidului, Florin Cițu. Intrebat daca ar fi cazul sau s-ar putea ajunge la un plafon la energie și pentru…