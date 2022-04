Hai, fără mofturi! Jocul greșeala așteaptă! De ce City - Real a fost un meci ravașitor City - Real a entuziasmat prin evoluția scorului, prin cele 7 stele acordate unui meci cu 7 goluri. E normal, dar e la fel de clar ce a declarat „Falcosul”, cum mai e numit Ancelotti. „E clar ca nu ne-am aparat bine, deși suntem in viața și avem șanse la retur”. Nu se poate judeca frumusețea acestui meci fara greșelile din defensiva ambelor echipe. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

