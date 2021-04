Hai cu pensiile speciale: Poliţiştii tocmai au mai rupt un gât! Politistii din Arges au ratat inca odata sa arate ca stiu meserie si ca isi merita lefurile frumusele si mai ales pensiile speciale. Ce s-a intamplat de fapt? Vineri, un betiv nu voia sa paraseasca terasa unui local din Autogara Sud-Pitesti unde tocmai luase foc o friteuza. Politia a intervenit extrem de brutal si pur si simplu i-a rupt gatul scandalagiului. Rezultatele preliminare ale autopsiei arata „ca moartea a fost violenta, survenita in urma unui p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a respins Fondul suveran de investitii și pensiile speciale ale alesilor locali Camera Deputatilor a respins 24 de proiecte de lege, printre care si cele referitoare la infiintarea Fondului suveran de investitii, la introducerea pensiilor speciale pentru alesi locali sau instituirea…

- Pe 10 martie, in jurul orei 15:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati cu privire la un conflict intre doi soti, petrecut la locuinta comuna din localitatea Corbeni. In urma verificarilor efectuate de politistii Sectiei de Politie Rurala Albestii de Arges, s-a…

- Despre NOUL BUGET adoptat și pensiile SPECIALE ale parlamentarilor. Beniamin Todosiu ,,Niciodata nu voi accepta sa primesc o pensie pe care nu o merit” Bugetul anului 2021 a fost o problema intens dezbatuta de catre parlamentari, care au reușit cu greu sa ajunga la un consens. Cu toate acestea, bugetul…

- Politistii din Pitesti au facut publice, vineri, imagini cu trei tinere care ar avea informatii despre o borseta ce continea 13.000 de euro, pierduta de un barbat, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul s-a petrecut…

- © Sputnik / Anatolii KiriakUn copil de trei ani a cazut in gol de la etajul treiCHIȘINAU 6 feb - Sputnik. In dupa-amiaza de sambata, oamenii legii au fost alertați ca un bebeluș a fost gasit in scara unui bloc din centrul Capitalei. Polițiștii, dar și medicii s-au indreptat la fața locului pentru…

- In incident au fost implicate mai multe persoane, una dintre ele folosind un pistol tip airsoft, fara incarcator F. T. Politistii prahoveni au intocmit dosar penal care are ca obiect comiterea infractiunilor de „nerespectarea regimului armelor si munitiilor”, „amenintare, lovire sau alte violente” si…

- Polițiștii de frontiera din Maramureș au tras 19 focuri de arma pentru a opri un grup de contrabandiști de țigari. Conform Poliției de Frontiera, șapte persoane sunt cercetate, iar 16.500 de pachete de țigari și trei autovehicule au fost confiscate. ”Ieri, 25 ianuarie 2021, in jurul orei 21.15, politistii…

- Poliția din Cluj-Napoca a spart o petrecere privata la care participau aproximativ 200 de persoane. Au fost aplicate zeci de sancțiuni in valoare totala de peste 100.000 de lei. „La data de 24 ianuarie, in jurul orei 00,10, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu…