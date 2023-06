Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi și tricolorii din generația de aur a fotbalului romanesc au ajuns la Cluj, unde azi, de la ora 20.30, vor juca cu ”gloriile” de la Galatasaray.Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu au jucat la Galatasaray și au caștigat campionate, Cupa UEFA și Supercupa Europei. Meciul de azi, de pe Cluj…

- Dupa cucerirea titlului de campioana a Romaniei cu Farul Constanta, Gheorghe Hagi, managerul tehnic al echipei si Gheorghe Popescu, presedintele clubului, se bucura acum de o bine meritata pauza. Inainte de a pleca in vacanta din Spania, cei doi se relaxeaxa la Muntele Athos. Timpul petrecut acolo a…

- Gica Hagi, antrenorul echipei de fotbal Farul Constanța, și Gica Popescu, președintele clubului, au mers la Muntele Athos.Dupa caștigarea titlului, Hagi și Popescu și-au inceput vacanța intr-un loc incarcat de semnificație pentru creștinii ortodocși. Cei doi nu mers singuri pe Sfantul Munte. Intr-o…

- Gica Hagi, managerul clubului Farul Constanța, și Gica Popescu, președintele gruparii, au plecat in pelerinaj pe muntele Athos, in Grecia, dupa ce echipa de pe Litoral a cucerit titlul in Romania.Imaginea a fost distribuita de Gica Popescu pe pagina sa de Facebook.Hagi si Popescu vor revenit in țara…

- Dupa ce și-a condus echipa catre al doilea titlu din istorie , Gica Hagi, antrenorul noii campioane a Romaniei, Farul Constanța, a declarat ca formatia sa a dovedit ca merita sa caștige marele trofeu al Ligii 1. „Au fost cele mai bune echipe, amandoua au fost in forma, au jucat fotbal, niciuna nu si-a…

- Miron Cozma (68 de ani) a fost invitat la emisiunea online „Fița cu Adița”, in cadrul careia s-a laudat ca l-ar fi batut la tenis de picior pe Gheorghe Hagi (58), unul dintre cei mai mari fotbaliști ai Romaniei. Fostul lider al minerilor susține ca face mereu glume pe seama antrenorului de la Farul.…

- Un eveniment de gala va avea loc pe data de 2 iunie la Cluj-Napoca, pe Cluj Arena, acolo unde se va juca un meci demonstrativ intre legendele echipei naționale a Romaniei și legendele gigantului turc Galatasaray Istanbul. Printre vedetele care vor participa la acest eveniment se numara Gheorghe Hagi…

- Chiar daca Ianis Hagi a suferit o accidentare care l-a ținut pe bara aproape tot sezonul, fiul lui Gica Hagi se intoarce la datorie. Cea mai recenta apariție a sa pe ecran a atras comparații cu Lineker, gazda BBC MOTD și fost fotbalist, noteaza The Sun. Tatal lui, Gheorghe Hagi, a fost imaginea Pepsi…