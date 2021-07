Stiri pe aceeasi tema

- Managerul tehnic al Farului, Gica Hagi, si jucatorii Ionut Larie si Alexi Pitu au prefatat meciul de duminica din Liga 1.Farul Constanta debuteaza duminica, 18 iulie, in editia 2021 2022 a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 18.30, UTA.Din partea clubului de pe litoral, disputa a fost prefatata…

- Universitatea Craiova a castigat, in premiera, Supercupa Romaniei, dupa ce a invins-o, scor 4-2, dupa lovituri de departajare, pe CFR Cluj. Disputat pe Arena Nationala din Bucuresti, meciul s-a incheiat nedecis, 0-0, dupa cele 90 de minute regulamentare. Conform regulamentului, s-a trecut direct la…

- Kasper Hjulmand, selectionerul Danemarcei, a contestat lovitura de la 11 metri in urma careia Anglia s-a calificat in finala Campionatului European de fotbal - EURO 2020, care nu ar fi trebuit acordata, in opinia sa, informeaza agentia EFE. "A fost un penalty care nu ar fi trebui fluierat, iar asta…

- Nationala de fotbal a Italiei s-a calificat in finala EURO 2020, dupa ce a invins, scor 4-2, dupa lovituri de departajare, pe stadionul „Wembley” din Londra, in prima semifinala, selectionata Spaniei. Dupa 120 de minute, scorul a fost egal, 1-1 (0-0, 1-1). Italia a deschis scorul in minutul 60, prin…

- Campioana en titre, CFR Cluj, va intalni nou-promovata FC U Craiova 1948, in prima etapa a sezonului 2021-2022 al Ligii I de fotbal, potrivit tintarului tras la sorti marti de Liga Profesionista de Fotbal. Vicecampioana FCSB va debuta in deplasare cu FC Botosani, in timp ce Universitatea…

- Fostul international Gheorghe Popescu, consilier al premierului pe probleme legate de organizarea meciurilor din cadrul EURO 2020, a afirmat ca a cumparat bilete de la Federatia Romana de Fotbal pentru prima partida organizata la Bucuresti si ca a fost alegerea FRF sa-i atribuie locuri la Tribuna…

- Gica Hagi face o mutare surpriza cu Viitorul Constanța. Clubul condus de fostul internațional va fuziona cu Farul Constanța, pentru a crea o echipa care sa fie susținuta de toți constanțenii. Viitorul nu a reușit in ediția 2020-2021 a Ligii I de fotbal sa se califice in play-off, campionatul echipelor…