- Echipa de fotbal CFR Cluj a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul cu formatia slovena NK Maribor disputat, joi seara, pe Stadion Ljudski vrt din Maribor, in prima mansa a play-off-ului Europa Conference League.

- Dan Petrescu e in mare pericol sa fie demis diseara, in cazul in care CFR Cluj n-o elimina pe Șahtor Soligorsk. Dupa 0-0 in tur, „feroviarii” au doar varianta calificarii in fața bielorușilor, in duelul din turul III al Conference League. In caz contrar, aventura „Bursucului” in Gruia are șanse mari…

- Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, respinge vehement varianta ca Jefte Betancor (29 de ani), atacantul adus in vara de la Farul, sa fie trimis la Rapid pe modeul Dugandzic. Oficialii campioanei spun ca se bazeaza in continuare pe varful spaniol. Rapid i-a adus din Gruia pe Valentin Costache, Florin…

- ISU Cluj a fost solicitat noaptea trecuta la un accident rutier, care a avut loc pe DN1, intre localitatile Tureni și Copaceni din judetul Cluj. Evenimentul s-a produs in jurul orei 23:30, un șofer intrand in parapeti dupa ce a pierdut controlul volanului.„Evenimentul s-a produs pe DN1E60, in afara…

- Stadiul lucrarilor pe strada Mihail Kogalniceanu este de 30%, investiția fiind de aproximativ 10 milioane euro bani europeni. Placile pentru pavaj, din Turcia și Ucraina, sunt o premiera pentru Cluj.

- Atacantul Mario Rondon s-a ințeles cu Sepsi și revine in Liga 1 la un an distanța dupa desparțirea de CFR Cluj. „Veteranul” a jucat ultima oara in prima liga din Polonia, la Radomiak Radom, și a ajuns deja in cantonamentul echipei lui Cristiano Bergodi. Oficialii covasnenilor au confirmat mutarea pentru…

- CFR Cluj este de neoprit in perioada de transferuri. Jefte Betancor a fost prezentat oficial. Dupa ce Gazeta Sporturilor a anunțat vineri ca intre CFR Cluj și Farul exista un acord pentru transferul atacantului spaniol de 28 de ani, clubul din Gruia l-a prezentat azi pe Jefte. OFICIAL. ...

- CFR Cluj va intalni echipa armeana Pyunik Erevan in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la Nyon. Gruparea ardeleana va juca primul meci in Armenia, pe 5 sau 6 iulie. Mansa secunda va avea loc pe 12 sau 13 iulie, in Gruia. Pyunik a cucerit in sezonul…