Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Eset au descoperit, la nivel global, o multitudine de site-uri web suspecte care solicita bani sub pretextul unor scopuri caritabile, in special in contextul conflictului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Romanii din Italia fac donatii umanitare pentru ucraineni. Conationalii nostri s-au organizat rapid si au reusit sa colecteze o cantitate impresionanta de bunuri. Un transport cu 18 tone de ajutoare umanitare va pleca in aceasta dupa-amiaza din regiunea Lazio si va ajunge la Isaccea, la 9 martie, potrivit…

- Un convoi cu 15 tone de ajutoare umanitare din Campulung Moldovenesc a ajuns sambata dimineața in Ucraina. Donațiile au fost facute in cadrul unei ample campanii realizate in Campulung Moldovenesc de societatea civila in parteneriat cu administrație locala. Iata mesajul Asociației Licuricii Fericiți…

- Poșta Romana se implica in sprijinirea cetațenilor afectați de razboi. Iși pune la dispoziție intreaga infrastructura pentru a colecta și distribui ajutoare umanitare in Ucraina. Un centru de colectare a fost organizat și la Timișoara.

- Un transport cu medicamente, consumabile medicale, materiale sanitare, truse de urgențe și alte materiale de stricta necesitate pentru pacienții din Ucraina au fost trimise marți autoritaților ucrainene, a anunțat Guvernul Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primul transport cu ajutoare umanitare a ajuns la Isaccea. Refugiatii din Ucraina au nevoie de toata sustinerea noastra Constantenii nu au ramas indiferenti fata de durerea oamenilor care au fugit din calea razboiului. Mii de produse au fost colectate la centrul amenajat de Primaria Municipiului Constanta…

- Guvernul a transmis, luni, printr-un comunicat oficial, ca cel de-al doilea transport de ajutoare umanitare colectate pe Platforma Guvernului Romaniei – „Ucraina, impreuna ajutam mai mult” a plecat din Bucuresti, spre Siret, astazi, in jurul orei 11.00.

- FOTO| „Ucraina, impreuna ajutam mai mult”: Primul transport de ajutoare umanitare colectate pe platforma Guvernului Romaniei a mers spre Siret „Ucraina, impreuna ajutam mai mult”: Primul transport de ajutoare umanitare colectate pe platforma Guvernului Romaniei a mers spre Siret Primul transport de…