Infractorii cibernetici din Rusia au obținut informații despre companiile care asigura securitatea celor mai secrete instalații — submarine nucleare și laboratoare de arme chimice. Toste acestea, dupa ce au atacat bazele de date ale Ministerului Apararii din Marea Britanie. Submarinele HMNB Clyde, in pericol Mii de pagini de date ar putea ajuta infractorii sa patrunda […]