- Hans-Joachim Watzke (62 de ani), CEO-ul de la Borussia Dortmund, a vorbit despre posibilitatea ca Erling Haaland (21) sa paraseasca clubul. „Haaland este sedus de Real Madrid”, susține oficialul. Haaland, care mai are contract cu Dortmund pana in vara lui 2024, este dorit de toate cluburile majore din…

- Jucatorul N'Golo Kante nu va evolua, marti, in meciul sustinut de Chelsea, detinatoarea titlului, cu Zenit, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor.El nu s-a recuperat dupa accidentarea la glezna suferita la meciul disputat cu Liverpool, scor 1-1. Kante nu va fi singurul absent. Nici atacantul…

- Borussia Dortmund a trecut provizoriu pe primul loc in clasamentul campionatului de fotbal al Germaniei, dupa victoria pe final gratie golului inscris de atacantul sau norvegian Erling Haaland, cu 3-2 in fata lui Hoffenheim, vineri pe teren propriu, in deschiderea etapei a 3-a a campionatului de…

- Erling Haaland, fotbalistul norvegian al echipei germane Borussia Dortmund, a fost ales cel mai bun atacant al editiei trecute a Ligii Campionilor, a anuntat joi UEFA la Istanbul. Erling Haaland, cu 202 puncte, i-a devansat pe Kylian Mbappe (PSG), 154 de puncte, si Robert Lewandowski (Bayern Munchen),…

- Borussia Dortmund a pierdut surprinzator la Freiburg, 1-2, iar jucatorii admit ca ei sunt primii vinovați: „I-am invitat pe adversari sa ne dea goluri”. Sezon nou, antrenor nou, Marco Rose, pacate vechi. „Facem greșeli prostești”, a admis Manuel Akanji, fundașul Borussiei Dortmund, dupa eșecul de sambata,…

- Erling Haaland (Borussia Dortmund), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) si Robert Lewandowski (Bayern Munchen) sunt cei trei jucatori nominalizati pentru premiul acordat celui mai bun atacant din Liga Campionilor, sezonul 2020/2021, a anuntat vineri Uniunea europeana de fotbal (UEFA). Internationalul…

- Fundașul moldovean Oleg Reabciuk a fost integralist in lotul formației elene Olympiacos in meciul de pe teren propriu din cadrul turului doi preliminar din Liga Campionilor impotriva formației Neftchi din Azerbaidjan. Partida s-a incheiat cu victoria clubului elen, scor 1:0. Remarcam ca ambele echipe…

- Clubul german de fotbal Borussia Dortmund a respins o oferta a gruparii londoneze Chelsea pentru atacantul norvegian Erling Haaland, a anuntat joi Sky Sports. In afara de o suma importanta, Chelsea i-ar fi oferit la schimb lui Dortmund pe Tammy Abraham sau Callum Hudson-Odoi, dar echipa din…