- PLAN DE MOBILITATE… Traficul auto in Barlad este restricționat temporar pe strada Vasile Parvan, incepand de pe 25 iulie. Au inceput lucrarile de asfaltare, in cadrul proiectului privind Mobilitatea Urbana. Circulația mașinilor de mare tonaj va fi deviata integral pe Bulevardul Republicii. Aceasta lucrare…

- CONSECINȚE… Oamenii legii nu l-au pedepsit pe individul din Stroiești, in varsta de 66 ani, cel care a batut-o in repetate randuri pe vecina sa – o femeie singura, necajita și complet neputincioasa, pe care a vrut sa o omoare, udand-o asta-iarna și abandonand-o in ger, insa Cel de Sus nu a lasat lucrurile…

- SCHIMBARE… Ramasa vacanta dupa pensionarea comisarului șef Leonard Bibirig, funcția de șef al Serviciului Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui este ocupata, incepand de marți 4 iulie, de inspectorul principal de poliție Sorin Ionuț Stavar, șeful Secției 6 Poliție…

- TRANSFERURI… Fotbaliștii vasluieni Ionuț Balaur, Denis Bujor și Jose Cozma, chemați sa puna umarul la promovarea echipei FC Argeș in Liga 1. Dupa ce a retrogradat cu CS Mioveni, fundașul Ionuț Balaur (34 de ani) și-a gasit repede echipa și a semnat cu FC Argeș Pitești. In sezonul precedent, Balaur a…

- SPAȚIUL VERDE FACUT ZOB!… La Barlad, firma Motris face zob spațiul verde de pe strada ce merge de la fostul RAGCL spre zona Confecții! Strada asfaltata, cu spațiul verde refacut, conform Proiectului de Mobilitate Urbana, este acum la discreția firmei Motris, cea care se ocupa cu sistemul de apa și canalizare!…

- VREME REA… Conform prognozei de specialitate, in perioada 17 iunie ora 10:00 – 18 iunie, ora 10:00, este in vigoare o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica in judele din Oltenia, din sudul Banatului, vestul Munteniei, Transilvania, Maramures și din Moldova. La Barlad a fost o ploaie torențiala,…

- ACTIVITATE… In doar cateva zile de activitate, SLDP Reiser SA – societatea Consiliului Local care a preluat gestionarea cainilor fara stapan – a reușit capturarea a 71 de exemplare, de pe domeniul public. Activitatea prestata de personalul de capturare este, pana in acest moment, pe drumul cel bun.…

- NOUTATE… Caravana Educatiei este un proiect national lansat de Tineretul Social Democrat (TSD) in cadrul misiunii de a promova educatia ca prioritate a tinerilor social democrati. Programul vizeaza oferirea de sprijin tinerilor de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Nationala. Timp de o ora, 22 de elevi…