- Dupa cinci ani de la despartirea sa de cantaretul britanic, actrita in varsta de 47 de ani are o relatie foarte buna cu Chris Martin si cu iubita lui, actrita Dakota Johnson. Astfel incat Gwyneth si actualul ei sot, Brad Falchuk, au decis sa petreaca impreuna cu ei Craciunul in statiunea de schi Aspen,…

- Gwyneth Paltrow este o adepta a traditiilor in familie si petrece Craciunul impreuna cu sotul ei Brad Falchuk, fostul sot, solistul trupei Coldplay Chris Martin si iubita lui, actrita Dakota Johnson, in resortul montan Aspen, potrivit ziarului spaniol La Vanguardia, scrie Agerpres. Dupa cinci ani de…

- Ediția cu numarul XXIX a Festivalului internațional de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani” , organizat de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, a fost deschisa ieri, la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe, prin glasuri de copii. In cadrul Festivalului, pe parcursul…

- Fiind acea perioada magica din an, Craciunul ne aduce bucurii tuturor, indiferent de varsta! Odata cu decorarea bradului si atarnarea ghirlandelor de beteala, cei mici devin din ce in ce mai nerabdatori sa se bucure de venirea Mosului. Si ce alta metoda mai buna cunosti pentru a petrece timp alaturi…

- Au anunțat ca nu vor petrece Craciunul la Sandringham impreuna cu restul familiei regale și au luat o pauza de la indatoririle regale, din cauza ca se simt harțuiți de presa, insa acum ies la iveala noi detalii despre problemele pe care le au Meghan Markle și Prințul Harry.

- Cei mai multi dintre romani cauta sa petreaca de Craciun in stil traditional, in Romania, iar de Revelion romanii merg la schi in Austria sau Serbia, mai nou, ori la plaja in Egipt, Sri Lanka si Thailanda, a declarat pentru News.ro Violeta Ghizdeanu, directorul agentiei Pan European Travel, care…

- Gwyneth Paltrow sarbatorește astazi cea de-a 47-a aniversare . Pana la aceasta varsta, frumoasa actrița și-a construit o cariera de succes, a jucat in numeroase filme și a caștigat premii de prestigiu. Și in viața personala a avut parte de realizari insemnate, cum ar fi cei doi copii pe care ii are…