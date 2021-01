Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Nicolescu, expert in energie si fost presedinte al Agentiei Europene de Reglementare in Energie (ACER), a intocmit o lista de 5 sfaturi, care-i poate ajuta pe cei 6 milioane de romani aflati inca in piata reglementata sa depaseasca haosul creat de liberalizarea pietei de energie electrica.

- Piata de electricitate a devenit complet liberalizata incepand de vineri, 1 ianuarie 2021, ceea ce inseamna ca romanii nu mai platesc preturi stabilitate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), ci trebuie sa compare si sa-si aleaga oferta care li se potriveste cel mai bine. In acest…

- ​Sinecurile de la ANRE. Fabuloasele salarii ale politrucilor care "s-au jucat" cu preturile la energie electrica si la gaze ● Bugetul va fi prezentat în Parlament la începutul lunii februarie. Guvernul nu-si asuma raspunderea. ●Florin Cîtu vine cu o mare surpriza în…

- De la 1 ianuarie 2021 piața de energie electrica se liberalizeaza complet, ceea ce inseamna ca toți clienții casnici iși pot schimba furnizorul de energie electrica. Ce se intampla daca nu faci acest lucru? Liberalizarea pieței de electricitate aduce schimbari pentru romani. Atat consumatorii care aleg…

- Romanii sunt destul de reticenți la schimbare, dar odata cu liberalizarea pieței de electricitate, schimbarea devine inevitabila și are mari șanse sa vina cu prețuri mai mari la energie electrica. Incepand cu 1 ianuarie 2021, liberalizarea pieței de energie electrica se va desfașura pe intregul teritoriu…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 piata de energie electrica se liberalizeaza complet, furnizarea energiei electrice urmand a se realiza in regim concurential inclusiv pentru categoria clientilor casnici care beneficiaza in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 de tarife reglementate. Fiecare client…

- In prima zi a anului 2021, va intra in vigoare liberalizarea pietei de energie electrica. Acest lucru inseamna ca vei avea posibilitatea sa-ti schimbi furnizorul de energie electrica oricand, fara niciun cost suplimentar, in cazul in care consideri ca serviciile furnizorului actual nu se potrivesc nevoilor…

- Unsprezece companii au fost sancționate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) cu amenzi totale de 6,6 milioane de lei, pentru manipularea pietei si crearea unor dezechilibre in sistemul energetic care ar fi putut duce la sistarea livrarii de electricitate.