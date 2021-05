Ministerul Sanatații anunța ca Guvernul va propune ca masca sanitara de protecție sa nu mai fie obligatorie in spațiile deschise neaglomerate. „Purtarea maștii in spațiile deschise neaglomerate este un aspect, o situație in care riscul de transmitere este redus și probabil aceasta va fi una dintre primele masuri de relaxare care vor fi propuse de Guvern. Spațiul deschis inseamna in aer liber, probabil va fi mai greu de definit neaglomerat, dar poate ca am recomanda mai multa precauție și purtarea maștii in care se desfașoara evenimente cu mulți spectatori, acolo nu mai putem vorbi de a merge relaxați…