Guvernul va face doua rectificari bugetare in acest an, una in septembrie și alta in noiembrie, cand se vede exact ce s-a cheltuit la fiecare minister, au declarat joi surse guvernamentale. Masura prin care multinaționalele cu cifra de afaceri mai mare de 50 milioane de euro sa plateasca 16% impozit pe profit, dar nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri, ar genera aproximativ 6 miliarde de lei la buget, susțin alte surse guvernamentale.