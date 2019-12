Guvernul va aplica Legea pensiilor in formula actuala, cu majorarea punctului de pensie cu 40%

Guvernul va aplica Legea pensiilor in formula actuala, cu majorarea…

Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020, nu va fi modificata, a declarat, miercuri seara, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.



Potrivit acestuia, toate drepturile de natura salariala ale angajatilor din sistemul bugetar, dar si drepturile de pensie acordate in baza actelor normative in vigoare vor fi mentinute.



"Din nou ma intorc la programul de guvernare si acolo scrie foarte clar ca plata drepturilor salariale legale in vigoare, precum si a drepturilor de pensie este garantata conform…