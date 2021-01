Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici, are, incepand de astazi, un nou consilier pe probleme de sanatate la nivelul municipiului Ploiesti, dr. Simpalean Dan Stefan. Totodata, edilul sef Andrei Liviu Volosevici a dispus numirea dr. Simpalean Dan Stefan in functia de manager interimar…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate anunța ca masurile din asistența medicala instituite in timpul pandemiei se prelungesc inca trei luni. Reprezentanții CNAS spun ca prevederile adoptate anul trecut vor fi in vigoare pana pe 31 martie. Potrivit Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) Ordonanța…

- Masurile din asistența medicala instituite in timpul pandemiei se prelungesc inca trei luni. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate spun ca prevederile adoptate anul trecut vor fi in vigoare pana pe 31 martie. Potrivit Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) Ordonanța…

- Guvernul se reuneste luni in sedinta, principala tema aflata pe agenda fiind proiectul de ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale. Acesta include decizii care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in noua structura, a activitatii…

- La 31 decembrie expira perioada de tranziție convenita dupa Brexit și intra in vigoare noul sistem de inregistrare britanic pentru cetațenii din alte state. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat ca, incepand cu anul viitor, se schimba regulile prin care cetațenii din Romania, fie…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța ca Executivul a aprobat o Hotarare de Guvern, prin care, din 1 decembrie, asigurații vor putea beneficia de servicii medicale paraclinice oriunde in țara, in baza biletului de trimitere. „Executivul a aprobat o Hotarare de Guvern conform…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța ca Executivul a aprobat o Hotarare de Guvern, prin care, din 1 decembrie, asigurații vor putea beneficia de servicii medicale paraclinice oriunde in...

- Ziarul Unirea PROTEST astazi in fața Guvernului. Cadrele medicale, in continuare nemulțumite de condițiile de munca oferite de autoritați Protestul, numit Miting pentru Condiții de Munca Decente, este dedicat apararii dreptului lucratorilor din sanatate la condiții de munca decente și la recunoașterea…