Guvernul urmează să aprobe majorarea stimulentului de inserţie în cazul persoanelor beneficiare de concediu pentru creşterea copilului Guvernul urmeaza aprobe miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, in sensul majorarii stimulentului de insertie ‘in situatia in care persoana indreptatita sa beneficieze de concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului realizeaza venituri supuse impozitului, diferentiat in functie de varsta copilului’. Totodata, se arata in nota de fundamentare a proiectului, stimulentul de insertie se propune a fi acordat si ‘ca forma de sprijin pentru parintii care au beneficiat de concediul pentru… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

