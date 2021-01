Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de vineri un proiect de ordonanta de urgenta privind acoperirea costurilor necesare operationalizarii centrelor de vaccinare anti- COVID, precum si pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare. "Cheltuielile curente si de capital pentru operationalizarea centrelor de vaccinare impotriva COVID 19 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale, prin transferuri catre bugetele locale prin introducerea unui nou articol bugetar la Cap…