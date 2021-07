Stiri pe aceeasi tema

- Un desen intitulat “Capul unui urs” (Head of a Bear) de Leonardo da Vinci s-a vandut la o licitație din Londra pentru o suma record de 8,8 milioane de lire sterline (12,1 milioane de dolari), potrivit BBC . Masurand doar 7x7cm, Head of a Bear are mai mult de 500 de ani. Desenul a fost creat folosind…

- Curtea de Apel Cluj a rasturnat o sentința intr-un dosar de corupție care l-a vizat pe profesorul universitar Ioan Ardelean de la Facultatea de Mecanica a Universitații Tehnice Cluj-Napoca (UTCN). Condamnat cu suspendare de tribunal, Ardelean a primit 3 ani cu executare la instanța de control judiciar…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei s a pronuntat definitiv in apelul dosarului in care Tiberiu Bogdan Ionescu, avocat din cadrul Baroului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii DNA.Avocatul a luat doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare.Iata decizia oficialaIn baza…

- O moneda americana de colectie, din aur, a fost vanduta marti pentru 18,9 milioane de dolari cu prilejul unei licitatii organizate de casa Sotheby's la New York, stabilind un nou record de pret pentru o moneda, informeaza Reuters. Moneda a fost vanduta de designerul si colectionarul…

- ”Ar trebui sa fim precauti pana la ancheierea studiilor clinice, dar dovezile de pana acu, sunt incurajatoare”, a spus Bourla. Acesta a explicat ca substanta la care lucreaza compania omoara virusul si este foarte sigura, dar a adaugat ca orice concluzii sigure legate de aceasta vor fi disponibile dupa …

- Tabloul "Femme assise pres d'une fenetre (Marie-Therese)" de Pablo Picasso a fost vandut, joi, pentru 103,4 milioane de dolari la o licitatie organizata de Christie's, la New York, potrivit Le Figaro. Panza, pictata in 1932, a fost adjudecata la 90 de milioane de dolari, ajungand la 103,4…

Vanzarea confirma vitalitatea pietei de arta, care nu a suferit prea mult in pandemie, dar si statutul aparte al lui Pablo…

- Aproximativ 750 de victime ale Covid-19 sunt inca depozitate in camioane frigorifice din New York. Trupurile acestora se afla intr-o morga temporara din primavara anului trecut, cand orasul american a inregistrat varful pandemiei, transmite Business Insider.