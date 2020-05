Guvernul spune ca nu ajung banii, dar nu se imprumuta de la FMI si nu va creste taxe: Ar fi sinucidere! (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu, ministrul Finantelor, a dat asigurari, marti, ca nu vor exista intarzieri la plata salariilor si pensiilor. Potrivit lui Florin Cițu, in aceasta perioada de criza, serviciile si industria sunt cele care au tras economia in jos, fiind domeniile cele mai afectate de epidemia de coronavirus.…

- Perspectivele de venituri bugetare pentru lunile urmatoare venite din declaratiile companiilor sunt mai mari decat era de asteptat, insa acest lucru este insuficient, a declarat, marti, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. "Pe partea de venituri: in martie au fost venituri…

- Principalele declaratii facute de Florin Citu Ne-am imprumutat la inceputul anului si acest lucru ne-a salvat pentru ca imediat cand au aparut primele semne ale crizei toate pietele financiare s-au blocat si inclusiv cele din Romania. Daca nu am fi avut acei bani am fi avut probleme, dar ne-am imprumutat.…

- Ministrul de Finanțe: ”Am aflat și noi, astazi, cate forme de angajari sunt in Romania” Ministrul de Finanțe Florin Cițu ii asigura pe toți cei care au depus cereri pentru acordarea șomajului tehnic de faptul ca vor primi banii, chiar daca aceștia vor sosi cu ”puțina intarziere”.…

- Vești importante pentru toți pensionarii, in plina pandemie de coronavirus! Pensiile sunt direct vizate! Vin informații bomba de la Casa de Pensii. Coronavirusul a atacat pensiile a milioane de romani, in acest moment analizandu-se daca mai este posibila sau nu marirea acestora in toamna, ba chiar…

- Conform documentului obținut in exclusivitate de Realitatea PLUS, Ordonanța prevede ca de aceasta amanare vor beneficia doar persoanele fizice ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de criza generata de coronavirus.IMM-urile pot beneficia de aceasta facilitate doar cele care și-au incetat…

- Daniel Daianu: \"\"Cand se intampla ceva rau in lume, fuga este spre dolar. Este o valuta de rezerva. Noi nu avem aceasta posibilitate. Nu putem sa ne hazardam și sa ne gandim la deficite de 10-12%. Chiar și 9% ar fi un deficit mare. Cu toata stima pe care o am pentru pensionari și pentru cei cu venituri…

- Ministrul propus al Dezvoltarii, Ion Ștefan a precizat, miercuri seara, la Realitatea PLUS ca vor exista alegeri anticipate in țara, in pofida jocurilor pe care le vor face social-democrații.Mai mult, Ion Ștefan crede ca in PSD exista o presiune din interior, din partea unor parlamentari, deoarece odata…