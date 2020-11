Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar va da pana la trei milioane de forinti (9.693 de dolari) fiecarei familii drept ajutor pentru renovarea locuintei, aceasta fiind ultima masura adoptata de Executivul de la Budapesta pentru a stimula revenirea economiei dupa pandemia de coronavirus, transmite Reuters."Familiile…

- Grecia scoate la vanzare cel mai mare șantier naval al țarii. O companie din SUA și una elena, interesate de achiziție Grecia a inceput vineri procedura de licitatie pentru vanzarea Hellenic Shipyards SA, cel mai mare santier naval al tarii, care se afla plasat sub un regim de reorganizare judiciara,…

- Spania va majora cu 27 miliarde de euro (31,74 miliarde de dolari) cheltuielile de investitii ale statului in 2021, datorita fondului de redresare post-pandemie al UE, a anuntat miercuri premierul Pedro Sanchez, transmite Reuters. In perioada 2021 - 2023, Guvernul va cheltui 72 miliarde de euro din…

- Guvernul spaniol a anuntat miercuri ca restrictioneaza circulatia persoanelor catre si dinspre Madrid la calatoriile esentiale, din cauza cresterii numarului cazurilor de coronavirus, transmite Reuters.

- Portul mastii va fi obligatoriu la Paris, inclusiv in spatiile deschise, incepand de vineri de la ora 8 dimineata, anunta televiziunea BFM, preluata de Reuters. Anne Souyris, viceprimar al capitalei franceze, a spus ca,joi dupa-amiaza urma sa fie semnat un decret al prefecturii in acest sens. Premierul…

- Guvernul de la Cairo le va solicita tuturor persoanelor care intra in Egipt de la 1 septembrie sa prezinte rezultatul negativ al unui test Real Time PCR pentru noul coronavirus, a anuntat miercuri premierul egiptean Mostafa Madbouly, transmite Reuters, conform agerpres.ro. De asemenea, Egiptul va…

- Guvernul ceh a anuntat luni ca purtarea mastii de protectie va deveni din nou obligatorie de la 1 septembrie in mijloacele de transport public si in multe spatii inchise, o decizie luata in urma inmultirii cazurilor de infectare cu coronavirus si in asteptarea unei toamne dificile, transmite Reuters…