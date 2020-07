Guvernul se reuneste joi in sedinta pentru a aproba acte normative aferente Programului de relansare economica. Premierul Orban a anuntat miercuri, in cadrul sedintei extraordinare a Guvernului in care s-a aprobat prelungirea starii de alerta, ca joi Executivul va discuta spre adoptare actele normative necesare pentru implementarea Programului de relansare economica pe care l-a anuntat. ‘Pastram sedinta de guvern de joi. Sedinta de guvern de joi va fi dedicata actelor normative pentru implementarea Programului de relansare economica ‘Recladim Romania’ si celorlalte acte normative de pe ordinea…