Guvernul sarb și corporația nucleara de stat a Rusiei Rosatom au semnat un acord pentru construirea unui Centru pentru Tehnologii Nucleare și o companie comuna care sa puna in aplicare proiectul in Serbia. Informația a fost facuta publica de Rosatom și preluata de Euroactiv.eu, potrivit Radio Europa Libera. Acordul precede o vizita la Moscova a premierului sarb Ana Brnabic și a fost semnat de ministrul Inovației și Dezvoltarii Tehnologice sarb, Nenad Popovic, și președintele Rosatom Overseas, Evgeny Pakermanov. Conform ințelegerii, in urmatorii trei ani va fi construit in Serbia un Centru de Medicina…