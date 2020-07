Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua etaje finalizate ale Spitalului Municipal stau nefolosite de doua luni. Ministerul Sanatații se impiedica in hartii și chestiuni birocratice și nu a pus spitalul in funcțiune nici pana astazi! “Atat etajele 4 și 5, cat și parterul spitalului sunt complet echipate cu aparatura medicala și pot…

- “Liberalii desființeaza acum un spital pe care timp de 10 ani, intre 2007 și 2016, l-au comisionat și dijmuit in fel și chip, cu firmele de casa: de la constructori și furnizori de echipamente medicale, pana la firma de paza – toata clientela și clica PNL a trait bine pe seama șantierului. Mandate intregi”,…

- O parte insemnata din bugetul de stat pentru anul in curs a fost folosita judicios de Guvernul PNL pentru a salva locurile de munca ale romanilor, afectate de efectele crizei sanitare. Astfel, in aprilie, mai și iunie, Guvernul a platit 4 miliarde de lei pentru peste 1,3 milioane de romani aflați in…

- Autoritațile locale au inceput luni dimineața acțiuni de dezinsecție in tot municipiul Motru. Dezinsecția este una simultana. Primaria va acționa pe domeniul public, iar asociațiile de proprietari la subsoluri și pe scarile de bloc. Se folosesc substanțe autorizate de Ministerul Sanatații, țintele principale…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie. “A fost adoptat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, respectiv data de 27 septembrie 2020”, a precizat seful Cancelariei…

- Spitalul militar de campanie, suport pentru COVID 19, promis a fi instalat in Bacau, a ajuns astazi in oraș. Spitalul este finanțat de Ministerul Sanatații și are in dotare 19 corturi, care totalizeaza 56 de paturi. Unitatea sanitara militara va fi deservita de doua generatoare de curent electric, patru…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a declarat joi seara ca s-a aprobat OUG-ul privind acordarea gratuita de maști catre persoanele defavorizate. Se vor acorda 50 de maști de persoana pentru o perioada de doua luni. ”In urma modificarii in Parlament a hotararii de guvern privind starea de alerta, am adoptat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, instituirea starii de alerta la nivel national pentru o perioada de 30 de zile, in urma hotararii Consiliului National pentru Situatii de Urgenta. Din 15 mai, in spațiile comerciale, mijloace de transport , locul de munca și alte spații…