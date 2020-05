Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala propusa de Ministerul Finantelor pentru dobanzi, penalitati si alte accesorii datorate de contribuabilii care vor achita principalul restantelor pana la data de 15 decembrie 2020, masura care va sprijini mediul de afaceri lovit de criza Covid-19 si va avea un efect…

- Firmele și persoanele fizice vor fi iertate, in anumite condiții, de penalitați, dupa ce guvernul a aprobat o amnistie fiscala. In plus, a fost prelungit termenul de depunere a declarației de venit, la pachet cu cateva bonificații.

- Amnistia fiscala propusa de Ministerul Finantelor pentru dobanzi, penalitati si alte accesorii datorate de contribuabilii care vor achita principalul restantelor pana la data de 15 decembrie 2020, a fost aprobata de Guvern. Masura va sprijini mediul de afaceri lovit de criza Covid-19 si va avea un efect…

- Guvernul a aprobat, vineri, 8 mai, amnistia fiscala propusa de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) pentru dobanzi, penalitați și alte accesorii datorate de firmele care vor achita principalul restanțelor pana la 15 decembrie 2020. Masura – spun finanțiștii – a fost luata in sprijinul mediului de afaceri…

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala propusa de Ministerul Finantelor pentru dobanzi, penalitati si alte accesorii datorate de firmele care vor achita principalul restantelor pana la data de 15 decembrie 2020. Potrivit unui comunicat al institutiei, remis vineri Agerpres, principalele beneficii ale introducerii…

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala pentru dobanzi, penalitati si alte accesorii datorate de contribuabilii care vor achita principalul restantelor pana la data de 15 decembrie 2020. Masura va sprijini mediul de afaceri lovit de criza COVID-19 si va avea un efect pozitiv asupra incasarilor…

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala pentru dobanzi si penalitati datorate de firmele care vor achita principalul restantelor pana la 15 decembrie 2020 Guvernul a aprobat amnistia fiscala pentru dobanzi, penalitati si alte accesorii datorate de contribuabilii care vor achita principalul restantelor pana…

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala propusa de Ministerul Finantelor pentru dobanzi și penalitati datorate de contribuabilii care vor achita principalul restantelor pana la data de 15 decembrie 2020.