Vești bune de la Guvern pentru romanii angajați in domeniile lovite direct de masurile restrictive impuse de pandemia de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca plata șomajului tehnic va fi prelungita pana cel puțin la data de 1 iunie. Aflat in Pitești, premierul a dezvaluit ca printre masurile luate privind starea de alerta are in calcul prelungirea plații șomajului tehnic pana cel puțin la data de 1 iunie. „In cazul șomajului tehnic vom prelungi plata acestuia cel puțin pana la data de 1 iunie, urmand sa menținem șomajul tehnic doar in acele domenii in care vom menține restricții dupa…